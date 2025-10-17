Деку врятував Ямала від покарання з боку Фліка за порушення режиму

Зірковий вінгер Барселони Ламін Ямал став об'єктом суперечки між головним тренером Гансі Фліком та спортивним директором Деку.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Згідно з джерелом, Ямал запізнився на передматчевий брифінг Барселони перед грою проти ПСЖ (1:2) в основному етапі Ліги чемпіонів. Флік збирався покарати 18-річного футболіста, залишивши його на лаві запасних, але у справу втрутився Деку.

Повідомляється, що спортивний директор каталонського клубу попросив тренера не робити цього. Зрештою, Флік погодився з Деку, і Ямал вийшов у стартовому складі.

Але при цьому зазначається, що німецький фахівець залишився незадоволений втручанням керівництва клубу у його справи. Цікаво, що раніше за подібні порушення раніше були покарані Жюль Кунде, Рафінья, Іньякі Пенья та Маркус Рашфорд. Флік не хоче, щоб у роздягальні його команди були подібні винятки та прецеденти, які можуть створити проблеми у майбутньому.

Нагадаємо, що Ламін Ямал опинився у десятці найбільш високооплачуваних футболістів світу у 2025 році. Він став єдиним представником Барселони у даному рейтингу.