Спортивний директор Барселони знову зустрінеться з агентом Альвареса – інсайдер

Барселона продовжує працювати над трансфером нападника мадридського Атлетико Хуліана Альвареса.

Про це інформує Фабріціо Романо.

За інформацією відомого інсайдера, 5 серпня у Барселоні відбудеться ще одна зустріч між агентом аргентинського футболіста та спортивним директором "блаугранас" Деку.

Зазначається, що Альварес є одним із основних пріоритетів на це літнє трансферне вікно-2026.

Водночас "матрацники" проти продажу одного зі своїх лідерів групи атаки. Ще усередині липня 2026 року генеральний директор Атлетико Мігель Анхель Хіль запевнив, що мадридський клуб не планує продавати Хуліана цього літа. Відтоді позиція команди Ла Ліги не змінилася.

Однак перемовини можуть набути нового повороту після найближчого діалогу між Деку та агентом 26-річного футболіста.

Відзначимо, що контракт чемпіона світу-2022 у складі збірної Аргентини з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 120 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Альварес виступає за "матрацників" із літа 2024-го. Відтоді провів у смугастій футболці 103 гри (47 голів та 17 асистів).

Раніше ним цікавилися лондонський Арсенал і французький ПСЖ.