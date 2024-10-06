Знову послав усіх н***й: Ф’юрі відповів менеджеру Усика, який порівняв його з Путіним

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) не зрозумів, чому менеджер Олександра Усика порівняв його з Путіним і знову послав н***й усю команду українця.

"Циганський король" звернувся до Усика, Клімаса та Красюка під час вечора боксу Queensbury Promotions.

"Я знаю, що його команда трохи засмучена, сьогодні вони навіть порівняли мене з Владіміром Путіним. Я не розумію, чому, тому що я закосплеїв Тупака, і Егіс, іди н***й, н***й твою команду, н***й Усика, н***й Алекса (Красюка – прим.), і якщо ти з Усиком, то теж іди н***й", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, напередодні Ф’юрі першим розпочав новий раунд трешток-баталії, після чого менеджер українця Егіс Клімас порівняв Тайсона з Путіним.

До другого бою між Усиком та Ф’юрі залишається півтора місяці. Реванш пройде 21 грудня в Ер-Ріяді. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію.