Ф’юрі: Н***й Усика, Клімаса та Красюка!

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) вказав місце Олександру Усику, а також його менеджеру та промоутеру.

Чергову порцію трештоку "Циганський король" видав у своєму Instagram.

"У тебе був шанс, але ти не завершив свою роботу! Помилка! Тепер ти відчуєш на собі гнів загрози! Н***й Усика, н***й Клімаса, н***й Красюка! І якщо ти з Усиком, то йди н***й також! "Циганський король-2024" йде за тобою! 21 грудня – це мій день. Я проти всього світу. Майбутній триразовий чемпіон світу в надважкій вазі! – написав Ф’юрі.

Цікаво, що зовсім нещодавно Усик і Ф’юрі у дружній атмосфері дивилися бій між Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та разом взяли участь у фотосесії з Туркі Аль аш-Шейхом, Теренсом Кроуфордом, Конором Макгрегором та кінорежисером Гаєм Річі.