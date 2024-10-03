Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ф’юрі: Н***й Усика, Клімаса та Красюка!

Ігор Чернявський — 3 жовтня, 16:20
Ф’юрі: Н***й Усика, Клімаса та Красюка!
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) вказав місце Олександру Усику, а також його менеджеру та промоутеру.

Чергову порцію трештоку "Циганський король" видав у своєму Instagram.

"У тебе був шанс, але ти не завершив свою роботу! Помилка! Тепер ти відчуєш на собі гнів загрози! Н***й Усика, н***й Клімаса, н***й Красюка! І якщо ти з Усиком, то йди н***й також! "Циганський король-2024" йде за тобою! 21 грудня – це мій день. Я проти всього світу. Майбутній триразовий чемпіон світу в надважкій вазі! – написав Ф’юрі.

Цікаво, що зовсім нещодавно Усик і Ф’юрі у дружній атмосфері дивилися бій між Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та разом взяли участь у фотосесії з Туркі Аль аш-Шейхом, Теренсом Кроуфордом, Конором Макгрегором та кінорежисером Гаєм Річі.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Співає та боксує: Усик показав, як проходить підготовка до реваншу з Ф'юрі
Усик відреагував на випуск монети на його честь: Вона символізує усіх, хто захищає Україну
Кроуфорд: Ф'юрі вийде з іншим планом на реванш з Усиком
Маккензі: Не впевнений, що другий бій між Усиком та Ф'юрі взагалі відбудеться
Я не герой і не мудак: Усик написав вірш про інцидент у Кракові

Останні новини