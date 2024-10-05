У команді Усика порівняли Ф’юрі з Путіним

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), відреагував на нецензурне висловлювання Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) щодо команди українця.

Про це Клімас повідомив у соцмережі "X".

"Звучить як Путін – якщо ти не зі мною, то йди н***й, то це означає, що ти проти мене. Друже, сам туди йди", – написав Клімас.

Sounds like putin, if you are not with me fuck you, and it means you against me. You pal, fuck you back!!! https://t.co/xU7YxqnIqU — Egis Klimas (@KlimasBoxing) October 4, 2024

Нещодавно "Циганський король" видав чергову порцію трештоку, пославши н***й Усика, його менеджера та промоутера, а також усіх, хто підтримує українця.

Бій-реванш між Ф’юрі та Усиком відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть титули чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі.