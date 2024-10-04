Ф’юрі заявив, що планує провести третій бій проти Усика

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що планує провести третій бій проти чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це боксер заявив на YouTube-каналі "Undisputed".

"Я вірю, що це буде одна з найкращих трилогій, між мною та Усиком. Я вірю, що коли я поб'ю його, я обов'язково зроблю з ним трилогію, 100%", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, напередодні "Циганський король" видав чергову порцію трештоку, пославши н***й Усика, його менеджера та промоутера, а також усіх, хто підтримує українця.

Бій-реванш між Ф’юрі та Усиком відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. На кону стоятимуть титули чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі.