Я здійснив свою дитячу мрію: Мбаппе прокоментував перехід у Реал

Зірковий новачок Реала Кіліан Мбаппе розповів, що він здійснив свою мрію, коли перейшов у мадридський клуб.

Про це він написав у Instagram.

"Сьогодні був незабутній день для мене та моєї родини. Я здійснив свою дитячу мрію. Багато емоцій. Дякую за любов і прихильність протягом багатьох років. Дуже щасливий і гордий бути частиною великої родини Реала Мадрид. Не можу дочекатися, коли почну грати за найкращий клуб у світі", — йдеться у пості.

Нагадаємо, що Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі.

За інформацією деяких ЗМІ, заробітна плата французького нападника становить 30 млн євро на рік плюс бонуси за забиті м'ячі. Також контракт Мбаппе включає суму відступних, яка становить 1 млрд євро.

Нещодавно Кіліан розповів, що він провалив Євро-2024. У півфіналі з Іспанією його точна подача допомогла Франції відкрити рахунок, але потім "фурія роха" перевернула гру за 5 хвилин. На цьому чемпіонаті Європи Мбаппе забив лише один гол — у ворота Польщі з пенальті, а в 1 турі його простріл призвів до автогола австрійського захисника.