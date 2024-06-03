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Реал оголосив про перехід Мбаппе

Олександр Булава — 3 червня, 20:40
Реал оголосив про перехід Мбаппе

Реал оголосив про перехід колишнього нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Форвард підписав 5-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, француз за перехід в статусі вільного агента отримає від Реала підписний бонус в розмірі 50 млн євро.

У сезоні-2023/24 Кіліан відіграв 48 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.

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