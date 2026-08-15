Мбаппе: Дуже добре мати такого тренера, як Моурінью

Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе поділився думкою щодо нового головного тренера мадридців, Жозе Моурінью.

Слова французького нападника наводить As.

"Гадаю, дуже добре мати такого тренера, як Моурінью, який знає, як перемагати і як вказати шлях до перемог. Кожен гравець радий працювати з тренером, який розуміє, куди рухається команда. Гадаю, це дуже позитивно для нас. Нам потрібно перемагати. Я впевнений, що цього року ми виграємо трофеї. Саме цього ми прагнемо, і це станеться.

Я відчуваю, що команда дуже мотивована. Ми будемо повністю зосереджені протягом усього сезону, щоб радувати вболівальників. Для мене перехід сюди був мрією, і кожен день перебувати тут – теж мрія. Але тепер потрібно перемагати. Можна грати за великий клуб, але необхідно вигравати трофеї. І цього року ми це зробимо", – заявив Мбаппе.