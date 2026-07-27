Не буду вам брехати, це боляче: Мбаппе написав листа вболівальникам з приводу вильоту Франції з ЧС-2026

Зірковий вінгер мадридського Реала Кіліан Мбаппе написав листа вболівальникам з приводу вильоту збірної Франції з чемпіонату світу-2026, у якому зазначив, що йому боляче, оскільки разом з командою не потрапив до фіналу змагань, проте він пишається колективною самовіддачею, продемонстрованою на турнірі.

Відповідний пост він розмістив у своєму Інстаграмі.

"Місяць емоцій. Місяць подолання меж. Місяць гордості за те, що ми носили кольори Франції. Місяць пристрасті, насамперед тієї самої, яка рухає нас на полі і яка рухає вас – як перед екраном, так і на трибунах. Ось що ми пережили разом – неймовірна історія. Ми не привезли командний трофей. Це боляче і буде боляче ще якийсь час, я не буду вам брехати з цього приводу. Титул найкращого бомбардира я приймаю з гордістю, але було б набагато краще, якби до нього додався кубок. Можливо, ми були винні вам кращий фінал. Але ми не завжди обираємо фінал історії, ми обираємо те, що вкладаємо в неї, і ми вклали все. Ось це, дійсно, наповнює нас гордістю".

Нападник подякував партнерам по команді та окремо висловив вдячність Дідьє Дешаму, який після завершення цьогорічної світової першості пішов з посади головного тренера "Ле Бле".

"Дякую моїм партнерам по команді. Без їхньої праці, їхніх пробіжок, їхніх пасів, без того командного духу, який супроводжував нас від першого до останнього матчу, я б ніколи не забив стільки голів. Цей титул належить команді так само, як і мені. Дідьє – я вже сказав йому все, що мав сказати, і він це знає. Дякую йому, а також усій його команді: фізіотерапевтам, кухарям, тренерам, водіям – усім тим, кого ніхто ніколи не бачить, але без яких нічого з цього не було б можливим. І тим, хто приймав нас у США протягом усього турніру. Футбол, по суті, залишається грою. Грою, до якої ми ставимося дуже серйозно, над якою працюємо все життя, намагаючись досягти досконалості, але це все одно гра з її простими правилами, які не змінилися з тих пір, як ми почали в неї грати: м'яч, гол, бажання забити. Саме тому вона об'єднує нас усіх однією пристрастю".

Нагадаємо, що збірна Франції залишилась без медалей на мундіалі. Вона у півфіналі програла Іспанії (0:2), а в поєдинку за "бронзу" поступилась Англії (4:6).

Мбаппе за підсумками турніру став найкращим бомбардиром та найшвидшим футболістом світової першості.