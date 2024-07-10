Мбаппе: Я провалив Євро

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає, що не виправдав очікувань на Євро-2024.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"У футболі ти або на висоті, або ні... Цього разу я був не на висоті. Я провалив Євро, оскільки я хотів виграти цей трофей. Зараз я піду у відпустку і добре відпочину. Це піде мені на користь. А потім я готуватимусь почати нове життя в Реалі. Там буде багато роботи", — сказав Мбаппе.

У півфіналі з Іспанією точна подача Кіліана допомогла Франції відкрити рахунок, але потім "Фурія Роха" перевернула гру за 5 хвилин.

На цьому чемпіонаті Європи Мбаппе забив лише один гол — у ворота Польщі з пенальті, а в 1 турі його простріл призвів до автоголу австрійського захисника.