Те, що зробив Мбаппе – божевілля: Моурінью оцінив першу домашню перемогу Реала в сезоні

Наставник Реала Жозе Моурінью оцінив домашню перемогу над Реал Сосьєдадом (4:1) в перенесеному матчі першого туру Ла Ліги, виділивши окремо головного героя зустрічі.

Його слова передає Marca.

Португалець заявив, що гості добре почали гру. Він похвалив свою команду за здатність перебудовуватись, коли не все йде за планом:

"Реал Сосьєдад – хороша команда, яка створила нам чимало проблем. У таких матчах хотілося б на 20-й або 25-й хвилині мати перерву на гідратацію, щоб мати можливість поговорити. Нас у момент голу застали зненацька. Суперник особливої небезпеки не створював, але нам було важко на нього тиснути. У другому таймі ми внесли зміни. Було важливо зберігати спокій, бо сліпо пресингувати без орієнтирів було б важче. Ми зберігали концентрацію та провели другий тайм дуже-дуже добре".

Тренер окремо похвалив Кіліана Мбаппе, який відзначився хеттриком, а також відзначив його лідерські якості.

"Є дещо, чого я не люблю робити, але інколи змушений. Я не люблю говорити про окремих футболістів, але те, що зробив Мбаппе... Божевілля. Я дуже ним задоволений. У плані техніки тут, очевидно, взагалі нема чого сказати, але в команді він бере на себе відповідальність. Кіліан повернувся на два дні раніше з відпустки. Скільки він може забити голів за сезон? 60, 40, 50? Я не можу сказати. Хай би забив 40 голів, але з трофеями. Сьогодні я залишив його на полі на 90 хвилин, я думав, що він може забити чотири", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що Реал наразі очолює турніру таблицю чемпіонату Іспанії. "Вершкові" виграли два стартові матчі з загальним рахунком 6:2.

Наступний поєдинок мадридці проведуть проти Малаги. Він відбудеться 30 серпня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.