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У Франції заарештували 18-річного юнака, який планував викрадення Мбаппе

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 18:22
У Франції заарештували 18-річного юнака, який планував викрадення Мбаппе
Кіліан Мбаппе
Getty Images

18-річний юнак, який планував викрадення зіркового форварда Реала та збірної Франції Кіліана Мбаппе, був заарештований.

Про це повідомляє Le Parisien.

Юнак на ім'я Клеман Л. був лідером злочинного угрупування, яке планувало напасти та викрасти Мбаппе та ряд інших багатих людей. Сумарно в їхньому списку потенційних жертв було 26 людей, серед яких інші спортсмени, репери та бізнесмени.

21 серпня Клемана Л. разом зі співучасником звинуватили у пограбуванні, яке відбулося у квітні поточного року. В ході слідства правоохоронні органи проаналізували з повідомленнями, якими обмінювався Клеман Л. зі своїми спільниками. З'ясувалося, що у період з 11 квітня до 19 серпня вони планували цілий ряд пограбувань і викрадень.

Клемана Л. відправили за ґрати та помістили в одиночну камеру. Його спільника випустили, проте залишили під судовим наглядом.

Нагадаємо, Мбаппе став найшвидшим футболістом чемпіонату світу 2026 року.

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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