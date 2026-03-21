Знищив фаната за 6 ходів: Миколенко показав свій талант у шахах

Український захисник Евертона Віталій Миколенко здивував уболівальників не лише грою на полі, а й інтелектом поза ним.

Футболіст узяв участь у благодійному заході Everton in the Community, де несподівано продемонстрував свої навички у шахах.

У межах події Миколенко провів товариську партію проти одного з фанатів і розгромив його всього за шість ходів.

Пресслужба клубу одразу підхопила цей момент, підписавши відео:

"Шах і мат! Мико виграв товариську шахову партію за шість ходів!"

Нагадаємо, Миколенко давно славиться своєю любовʼю до шахів. Якось футболісти Евертона розповіли про прихований талант фулбека "розривати" одноклубників у шахи прямо у роздягальні.

Читайте також : Миколенко може стати одноклубником Довбика в Ромі

Гідним суперником для українця може стати хавбек Арсенала Еберечі Езе, який взяв участь у престижному онлайн-чемпіонаті PogChamps 6, не програвши жодної партії та впевнено ставши чемпіоном.

Не так давно Езе навіть знявся у рекламі нових бутс разом із зірковим шахістом Магнусом Карлсеном.