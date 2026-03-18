Миколенко може стати одноклубником Довбика в Ромі
Віталій Миколенко
Рома розглядає можливість підписання лівого захисника Евертона Віталія Миколенка.
Про це повідомляє ForzaRoma.info.
За інформацією джерела, український гравець потрапив у шортлист з гравців для можливого посилення складу влітку.
Зазначимо, що у Роми та Евертона один власник – Ден Фрідкін.
Загалом у нинішній кампанії Миколенко провів 28 поєдинків на клубному рівні. У них він відзначився одним асистом.
Раніше повідомлялося, що український нападник Роми Артем Довбик через травму більше не зіграє за клуб у поточному сезоні.