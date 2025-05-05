Конкурент для Миколенка: зірка АПЛ став чемпіоном шахового турніру

Минулого тижня англійський вінгер Еберечі Езе допоміг Кристал Пелас розгромити Астон Віллу (3:0) та вийти у фінал Кубка Англії.

Вже цими вихідними англієць записав на свій рахунок ще одну перемогу, але цього разу на турнірі з шахів.

26-річний півзахисник збірної Англії взяв участь у престижному онлайн-чемпіонаті PogChamps 6, організованому платформою Chess.com.

У межах змагання Езе не програв жодної партії та впевнено став чемпіоном, завоювавши головний приз – 20 тисяч доларів.

Congratulations to Ebere Eze for winning PogChamps 6! 🏆



The Premier League star won without dropping a single game in the bracket stage. Multi-sport athlete! 👏🥳 pic.twitter.com/agUaf8MiNK — Chess.com (@chesscom) May 2, 2025

Crystal Palace star Ebere Eze has just won an online celebrity chess tournament ♟️🏆 pic.twitter.com/pUxeDhjyTw — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 2, 2025

Нагадаємо, український захисник Евертона Віталій Миколенко також славиться своєю любовʼю до шахів.

Нещодавно футболісти мерсисайдської команди розповіли про прихований талант фулбека "розривати" одноклубників у шахи прямо у роздягальні.