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Конкурент для Миколенка: зірка АПЛ став чемпіоном шахового турніру

Богдан Войченко — 5 травня 2025, 13:05
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Конкурент для Миколенка: зірка АПЛ став чемпіоном шахового турніру

Минулого тижня англійський вінгер Еберечі Езе допоміг Кристал Пелас розгромити Астон Віллу (3:0) та вийти у фінал Кубка Англії.

Вже цими вихідними англієць записав на свій рахунок ще одну перемогу, але цього разу на турнірі з шахів.

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26-річний півзахисник збірної Англії взяв участь у престижному онлайн-чемпіонаті PogChamps 6, організованому платформою Chess.com.

У межах змагання Езе не програв жодної партії та впевнено став чемпіоном, завоювавши головний приз 20 тисяч доларів.

Нагадаємо, український захисник Евертона Віталій Миколенко також славиться своєю любовʼю до шахів.

Нещодавно футболісти мерсисайдської команди розповіли про прихований талант фулбека "розривати" одноклубників у шахи прямо у роздягальні.

Чемпіонат Англії, АПЛ Крістал Пелас Шахи Еберечі Езе