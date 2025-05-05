Конкурент для Миколенка: зірка АПЛ став чемпіоном шахового турніру
Минулого тижня англійський вінгер Еберечі Езе допоміг Кристал Пелас розгромити Астон Віллу (3:0) та вийти у фінал Кубка Англії.
Вже цими вихідними англієць записав на свій рахунок ще одну перемогу, але цього разу на турнірі з шахів.
26-річний півзахисник збірної Англії взяв участь у престижному онлайн-чемпіонаті PogChamps 6, організованому платформою Chess.com.
У межах змагання Езе не програв жодної партії та впевнено став чемпіоном, завоювавши головний приз – 20 тисяч доларів.
Нагадаємо, український захисник Евертона Віталій Миколенко також славиться своєю любовʼю до шахів.
Нещодавно футболісти мерсисайдської команди розповіли про прихований талант фулбека "розривати" одноклубників у шахи прямо у роздягальні.