Змусив Карлсена розкидати фігури: зірка Арсенала презентував нові бутси грою у шахи

Півзахисник Арсенала та збірної Англії Еберечі Езе став героєм незвичайної рекламної кампанії.

Футболіст узяв участь у презентації нових бутс від New Balance, які виконані у яскравому рожевому кольорі. Продаж нової моделі стартує 10 березня.

Читайте також : Фото Розбивач сердець: відомий бренд презентував вибухові бутси для зірки Барселони

Щоб зробити кампанію більш креативною, бренд вирішив обіграти одне з хобі футболіста – захоплення шахами. У результаті Езе опинився за шаховим столом із легендарним норвезьким гросмейстером Магнус Карлсен.

Під час символічної партії сталася кумедна сцена: зірка Арсенала переміг у партії та змусив свого опонента емоційно розкидати шахові фігури.

Нагадаємо, Езе є затятим фанатом шахів, і нещодавно він навіть взяв участь у престижному онлайн-чемпіонаті PogChamps 6, не програвши жодної партії та впевнено ставши чемпіоном. Езе завоював головний приз – 20 тисяч доларів.

Раніше футболіст похизувався грою у шахи з одним із найвідоміших мільярдерів світу.