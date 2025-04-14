Приховані таланти Миколенка: гравці Евертона розповіли, у якій грі українець всіх виносить
Футболісти Евертона здивували прихованим талантом українського захисника Віталія Миколенка. Виявляється, що один із найспокійніших гравців команди – справжній гросмейстер у шахах.
Джеймс Гарнер і Джарред Брентвейт, поділилися цікавими спостереженнями. Вони зазначили, що Миколенко щодня приходить до роздягальні з єдиною метою – не просто тренуватися, а спершу зіграти партію в шахи.
Якщо в побуті Віталій мовчазний і стриманий, то за грою у шахи він – зосереджений, серйозний і дуже конкурентоспроможний.
Гравці Евертона кажуть, що в нього мало слів до гри – усі емоції та стратегія зосереджені саме під час шахового двобою. А все завершується лиш однією фразою: "Мат".
Нагадаємо, після 32 зіграних турів Евертон посідає 14 місце, маючи в активі 38 очок.
Цього сезону на рахунку 25-річного фулбека 1 асист в 29 матчах АПЛ. Контракт футболіста з "ірисками" розрахований до 2026 року.
Раніше повідомлялося, що клуб АПЛ розглядає можливість підписати влітку Миколенка.