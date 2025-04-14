Приховані таланти Миколенка: гравці Евертона розповіли, у якій грі українець всіх виносить

Футболісти Евертона здивували прихованим талантом українського захисника Віталія Миколенка. Виявляється, що один із найспокійніших гравців команди – справжній гросмейстер у шахах.

Джеймс Гарнер і Джарред Брентвейт, поділилися цікавими спостереженнями. Вони зазначили, що Миколенко щодня приходить до роздягальні з єдиною метою – не просто тренуватися, а спершу зіграти партію в шахи.

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Якщо в побуті Віталій мовчазний і стриманий, то за грою у шахи він – зосереджений, серйозний і дуже конкурентоспроможний.

Гравці Евертона кажуть, що в нього мало слів до гри – усі емоції та стратегія зосереджені саме під час шахового двобою. А все завершується лиш однією фразою: "Мат".

OFFICIAL ✅♟️



Vitalii Mykolenko is the chess grandmaster in the Everton changing room 😁



📹: @Everton https://t.co/ZJoZM67aet pic.twitter.com/Z9oQjRaT3C — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 28, 2025

Нагадаємо, після 32 зіграних турів Евертон посідає 14 місце, маючи в активі 38 очок.

Цього сезону на рахунку 25-річного фулбека 1 асист в 29 матчах АПЛ. Контракт футболіста з "ірисками" розрахований до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що клуб АПЛ розглядає можливість підписати влітку Миколенка.