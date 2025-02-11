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Галатасарай підписав півзахисника збірної Польщі

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 11:53
Пшемислав Франковський - гравець Галатасарая
Пшемислав Франковський
ФК Галатасарай

Галатасарай оголосив про підписання півзахисника Ланса та збірної Польщі Пшемислава Франковського.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Орендна угода розрахована до кінця сезону, проте невідомо, чи матиме турецький гранд опцію викупу футболіста.

У сезоні-2024/25 Франковський зіграв 21 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше Галатасарай завершив підписання двох колишніх футболістів Ювентуса – Морати та Леміна.

Окрім того, стамбульський клуб зацікавлений у трансфері представника збірної України.

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