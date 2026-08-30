Галатасарай за 38 млн євро підписав Леау з Мілана

Галатасарай оголосив про перехід вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаела Леау.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сума угоди склала 38 млн євро. Також Мілан отримає 20% від прибутку від наступного продажу гравця.

27-річний вінгер підписав 4-річний контракт, за яким отримуватиме 10 млн євро заробітної плати на рік. У новому клубі він буде виступати під 27 ігровим номером.

Рафаел виступав за італійський гранд із 2019 року після переходу з Лілля. Він провів за "червоно-чорних" 291 матч, у яких забив 80 голів і віддав 65 асистів.

Напередодні стало відомо, що Леау вирішив відмовитися від пропозицій з боку Ньюкасла та саудівського Аль-Хілаля.

Раніше повідомлялося про те, що Галатасарай може продати в Арсенал Віктора Осімхена.