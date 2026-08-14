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Хавбек може покинути Галатасарай через погрози та переслідування

Олег Дідух — 14 серпня 2026, 18:58
Хавбек може покинути Галатасарай через погрози та переслідування
Лукас Торрейра
Getty Images

Уругвайський півзахисник Лукас Торрейра може покинути Галатасарай влітку поточного року.

Про це повідомляє Себас Джованеллі.

Причиною бажання хавбека змінити клуб є погрози та переслідування. 12 травня поточного року в одному з торговельних центрів Стамбула на Торрейру напав чоловік. Його заарештували та відправили до в'язниці.

Через три місяці, 12 серпня, цей чоловік вийшов на волю, після чого почав переслідувати водія Торрейри. Він сказав водієві: "Я тут для того, щоби завершити розпочате". Тепер злочинця знову шукає турецька поліція.

Сам Торрейра, який виступає за Галатасарай з 2022 року, занепокоєний цією ситуацією та дав вказівку агенту Пабло Бентанкуру знайти йому новий клуб.

Раніше повідомлялося про те, що Галатасарай може продати в Арсенал Віктора Осімхена.

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