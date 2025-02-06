Експівзахисник Ювентуса став гравцем Галатасарая

Півзахисник Вулвергемптона Маріо Леміна став гравцем Галатасарая.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Контракт підписано до літа 2026 року, а сума трансферу склала 3 мільйони євро.

💊 Yeni transferimiz Mario Lemina, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik'ta sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/05HBWz1QAT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2025

Окрім Вулвергемпона Леміна має досвід виступів за Ювентус, Саутгемптон Марсель та Фулгем.

Окрім того, у сезоні-2019/20 хавбек вже виступав за Галатасарая. Тоді це було на правах оренди.

У поточній кампанії габонець зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами.

Раніше Галатасарай оголосив про підписання зіркового нападника Мілана.