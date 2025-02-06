Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Експівзахисник Ювентуса став гравцем Галатасарая

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 10:25
Експівзахисник Ювентуса став гравцем Галатасарая
Маріо Леміна
ФК Галатасарай

Півзахисник Вулвергемптона Маріо Леміна став гравцем Галатасарая.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Контракт підписано до літа 2026 року, а сума трансферу склала 3 мільйони євро.

Окрім Вулвергемпона Леміна має досвід виступів за Ювентус, Саутгемптон Марсель та Фулгем.

Окрім того, у сезоні-2019/20 хавбек вже виступав за Галатасарая. Тоді це було на правах оренди.

У поточній кампанії габонець зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами.

Раніше Галатасарай оголосив про підписання зіркового нападника Мілана.

Вулвергемптон Галатасарай Футбольні трансфери Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Галатасарай

Нові одноклубники Довбика: Рома підписала одразу трьох граців у дедлайн трансферів
Галатасарай оголосив про підписання титулованого нападника Мілана
Зірковий форвард Мілана перейшов у Галатасарай – Романо
Галатасарай близький до підписання зіркового форварда Мілана
Після гри з Динамо: турецький журналіст подав до суду на зірку Галатасарая за фізичний напад

Останні новини