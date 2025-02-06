Експівзахисник Ювентуса став гравцем Галатасарая
Маріо Леміна
ФК Галатасарай
Півзахисник Вулвергемптона Маріо Леміна став гравцем Галатасарая.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Контракт підписано до літа 2026 року, а сума трансферу склала 3 мільйони євро.
Окрім Вулвергемпона Леміна має досвід виступів за Ювентус, Саутгемптон Марсель та Фулгем.
Окрім того, у сезоні-2019/20 хавбек вже виступав за Галатасарая. Тоді це було на правах оренди.
У поточній кампанії габонець зіграв 19 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем та трьома результативними передачами.
Раніше Галатасарай оголосив про підписання зіркового нападника Мілана.