Галатасарай оголосив про підписання титулованого нападника Мілана
Альваро Мората
Нападник Мілана Альваро Мората продовжить свою кар'єру у Галатасараї.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Мората перейшов до Галатасарая на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. Наразі невідомо, чи матиме клуб право викупу форварда.
Зазначимо, що іспанець приєднався до "россонері" влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та двома результативними передачами.
За свою кар'єру 32-річний нападник встиг пограти за Реал, Ювентус, Атлетико та Челсі.
Окрім перемог у чемпіонатах Іспанії та Італії Альваро тріумфував у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Євро-2024 у складі збірної Іспанії.
Раніше Галатасарай дізнався суперника у плейоф Ліги Європи.