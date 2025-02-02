Галатасарай оголосив про підписання титулованого нападника Мілана

Нападник Мілана Альваро Мората продовжить свою кар'єру у Галатасараї.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Мората перейшов до Галатасарая на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. Наразі невідомо, чи матиме клуб право викупу форварда.

🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Álvaro Morata'dan, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var 👇 pic.twitter.com/e6SYCwIDuD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025

Зазначимо, що іспанець приєднався до "россонері" влітку 2024 року і з того часу зіграв 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та двома результативними передачами.

За свою кар'єру 32-річний нападник встиг пограти за Реал, Ювентус, Атлетико та Челсі.

Окрім перемог у чемпіонатах Іспанії та Італії Альваро тріумфував у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Євро-2024 у складі збірної Іспанії.

Раніше Галатасарай дізнався суперника у плейоф Ліги Європи.