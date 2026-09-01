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Пономаренко припинив розглядати варіант з переходом у Галатасарай – джерело

Олександр Булава — 1 вересня 2026, 21:57
Пономаренко припинив розглядати варіант з переходом у Галатасарай – джерело
Матвій Пономаренко
Динамо

Нападник Динамо Матвій Пономаренко відмовився від переходу в Галатасарай через присутність у клубі гравця з Росії.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

"З того, що я чув, цифри, які лунали в інфополі довкола Динамо, приблизно вдвічі менші за клаусулу Пономаренка. Нагадаю, клаусула Матвія становить 50 мільйонів. І я не вірю, що зараз брати Суркіси готові віддавати футболіста за менші гроші.

За моєю інформацією, Пономаренко та його оточення припинили розглядати будь-який варіант із Галатасараєм після того, як турецький клуб підписав громадянина Росії Батракова. Тему було закрито миттєво", – зазначив Співаковський.

Нагадаємо, у липні найкращий бомбардир УПЛ-2025/26 підписав новий довгостроковий контракт зі столичним клубом. Нова угода розрахована на п'ять років.

Раніше була інформація, що Пономаренко перебував у сфері інтересів Порту та Аякса.

Галатасарай Динамо Київ Матвій Пономаренко

Матвій Пономаренко

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