Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зінченко може залишити Арсенал взимку – ЗМІ

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 20:24
Олександр Зінченко може змінити клуб
Олександр Зінченко
Getty Images

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко все ще може змінити клубну прописку попри закриття трансферного вікна у більшості європейських чемпіонатах.

Про це повідомляє Now Arsenal.

На 28-річного гравця є два претенденти – стамбульські Галатасарай та Фенербахче. Деталі потенційного трансферу невідомі.

Трансферне вікно в Туреччині закривається 11 січня. Тому для завершення підписання залишилось дуже мало часу.

Востаннє Олександр Зінченко виходив у стартовому складі Арсенала в грі проти Динамо Загреб (3:0) у Лізі чемпіонів. Проте в межах АПЛ 28-річний українець не був у першій одинадцятці з 4 грудня. Всього у поточному сезоні він зіграв за "канонірів" 13 матчів.

Нагадаємо, Арсенал після поєдинку Кубку ліги проти Ньюкасла вирушив на короткостроковий збір у Дубай.

Олександр Зінченко Футбольні трансфери Арсенал Лондон

Олександр Зінченко

Довбик з Ромою зіграє проти Мілана, Зубков може дебютувати за Трабзонспор: матчі українців у Європі
Ньюкасл – Арсенал: де дивитися матч-відповідь у півфіналі Кубку англійської ліги
Реп в стилі Зінченка: лідер Баварії креативно оголосив про новий контракт
Зінченко все ще може змінити клубну прописку до закриття зимового трансферного вікна – ЗМІ
Арсенал помстився Голанду за Артету, розгромивши Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед знову програв у 24 турі АПЛ

Останні новини