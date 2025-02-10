Зінченко може залишити Арсенал взимку – ЗМІ

Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко все ще може змінити клубну прописку попри закриття трансферного вікна у більшості європейських чемпіонатах.

Про це повідомляє Now Arsenal.

На 28-річного гравця є два претенденти – стамбульські Галатасарай та Фенербахче. Деталі потенційного трансферу невідомі.

Трансферне вікно в Туреччині закривається 11 січня. Тому для завершення підписання залишилось дуже мало часу.

Востаннє Олександр Зінченко виходив у стартовому складі Арсенала в грі проти Динамо Загреб (3:0) у Лізі чемпіонів. Проте в межах АПЛ 28-річний українець не був у першій одинадцятці з 4 грудня. Всього у поточному сезоні він зіграв за "канонірів" 13 матчів.

Нагадаємо, Арсенал після поєдинку Кубку ліги проти Ньюкасла вирушив на короткостроковий збір у Дубай.