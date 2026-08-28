Зірковий нападник Мілана відмовився від пропозиції з клубу АПЛ та перейде до Галатасарая за 45 млн євро – Романо

Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леау продовжить кар'єру в турецькому Галатасараї.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, між гравцем та клубом була досягнута принципова домовленість про його перехід. Португалець, аби перейти до турецького колективу, відхилив пропозиції з боку бірмінгемської Астон Вілли.

За даними інсайдера, "россонері" отримають за цей трансфер понад 45 мільйонів євро, й на додачу до цього в контракті будуть прописані бонуси та відсоток від подальшого продажу гравця.

Зауважимо, що Рафаел виступає за італійський гранд із 2019 року після переходу з Лілля. Він провів за "червоно-чорних" 291 матч, у яких забив 80 голів і віддав 65 асистів.

Напередодні стало відомо, що Леау вирішив відмовитися від пропозицій з боку Ньюкасла та саудівського Аль-Хілаля.