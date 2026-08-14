Арсенал націлився на зірку чемпіонату Туреччини

Нападник Галатасарая та збірної Нігерії Віктор Осімхен може продовжити кар'єру в Арсеналі.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією Метта Лоу, наразі Арсенал і Галатасарай ведуть переговори щодо трансферів Габріела Мартінеллі та Ітана Нванері. В ході переговорів Арсенал також торкнувся теми можливого трансферу Осімхена.

Пріоритетною метою Арсенала на підсилення нападу був Хуліан Альварес, проте фінансові вимоги Атлетико Мадрид виявилися непідйомними для "Канонірів".

Раніше повідомлялося про інтерес до Осімхена з боку Тоттенгема. Також Галатасарай отримав щедру пропозицію щодо нападника від Аль-Хіляля із Саудівської Аравії.

Осімхен виступає за турецький клуб з 2024 року. Сумарно за цей час 27-річний нігерієць провів 74 матчі за Галатасарай, відзначившись у них 59 голами та 16 асистами. Контракт форварда діє до літа 2029 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.