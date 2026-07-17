Мудрик знову заінтригував фанатів: нове відео українця викликало хвилю чуток про повернення

Український вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик знову привернув увагу своїх уболівальників новою публікацією в соціальних мережах.

Футболіст опублікував відео з індивідуального тренування, на якому продемонстрував чудову фізичну форму та завершив одну з атак ефектним ударом у ворота.

Втім, найбільше обговорень викликали не самі кадри, а короткий підпис до ролика.

"Слідкуєте за оновленнями?" – написав Мудрик.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії (FA) у січні 2026 року дискваліфікувала Михайла Мудрика на чотири роки за вживання допінгу.

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Український вінгер Челсі 25 лютого 2026 року подав апеляцію у Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS).

Наразі сторони обмінюються документами, а судове засідання у справі ще не призначене.