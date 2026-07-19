Віцелідер Тур де Франс-2026 зійшов з гонки

Зірковий данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор зійшов з Тур де Франс-2026 по ходу 15 етапу гонки. Він впав у одному з поворотів на спуску трохи більше ніж за 20 км до фінішу.

A heartbreaking end to his Tour 💔



Jonas Vingegaard's Tour de France comes to an unexpected end as the two-time champion abandons during Stage 15 following a crash in the peloton. 😮‍💨



Get well soon, Jonas. pic.twitter.com/mft6WtlmQS — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2026

Найімовірніше, Вінгегор отримав перелом ключиці. Окрім данця, впав також зірковий мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates, проте він зумів швидко повернутися в сідло та продовжив гонку.

На момент сходу Вінгегор ішов другим у загальному заліку Туру, програючи 4 хвилини та 30 секунд лідеру, словенцеві Тадею Погачару.

29-річний данець їхав свій 10-й Гран тур за кар'єру. До цього він жодного разу не сходив з дистанції: 4 перемоги, 2 других місця та 46-й результат на дебютній супербагатоденці, Вуельті-2020. У травні поточного року Вінгегор виграв Джиро д'Італія, ставши восьмим велогонщиком у історії, який вигравав усі три Гран тури за кар'єру.