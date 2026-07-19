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Віцелідер Тур де Франс-2026 зійшов з гонки

Олег Дідух — 19 липня 2026, 18:08
Віцелідер Тур де Франс-2026 зійшов з гонки
Йонас Вінгегор
x.com/LeTour

Зірковий данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор зійшов з Тур де Франс-2026 по ходу 15 етапу гонки. Він впав у одному з поворотів на спуску трохи більше ніж за 20 км до фінішу.

Найімовірніше, Вінгегор отримав перелом ключиці. Окрім данця, впав також зірковий мексиканець Ісаак Дель Торо з UAE Emirates, проте він зумів швидко повернутися в сідло та продовжив гонку.

На момент сходу Вінгегор ішов другим у загальному заліку Туру, програючи 4 хвилини та 30 секунд лідеру, словенцеві Тадею Погачару.

29-річний данець їхав свій 10-й Гран тур за кар'єру. До цього він жодного разу не сходив з дистанції: 4 перемоги, 2 других місця та 46-й результат на дебютній супербагатоденці, Вуельті-2020. У травні поточного року Вінгегор виграв Джиро д'Італія, ставши восьмим велогонщиком у історії, який вигравав усі три Гран тури за кар'єру.

ВІДЕО Тур де Франс Йонас Вінгегор

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