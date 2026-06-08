Їхав на свято, а потрапив на Мундіаль: зірка збірної Бразилії дізнався про виклик на ЧС-2026 прямо на весіллі

Для бразильського півзахисника Едерсона початок червня перетворився на справжню казку. 26-річний футболіст отримав виклик до збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026 у момент, коли перебував далеко від футбольних полів і зовсім не думав про тренувальні збори.

Новина застала гравця в бразильському штаті Мату-Гросу-ду-Сул, куди він приїхав на весілля свого друга та футболіста Ромуло Цварга, який нині виступає за мексиканський Тігрес.

Ще напередодні дружина футболіста Мікаела Лобіанко ділилася в соцмережах спільними фото з Едерсоном із місцевого спортзалу, а вже зовсім скоро подружжя отримало привід для ще масштабнішого святкування.

Справа в тому, що півзахисник потрапив до остаточної заявки збірної Бразилії на Мундіаль після травми правого захисника Веслі, який пошкодив привідний м'яз стегна.

Тепер Едерсон має терміново приєднатися до команди Карло Анчелотті у США, де вже найближчими днями розпочнеться чемпіонат світу.

Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС-2026, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.