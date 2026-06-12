Півзахисник збірної Німеччини зізнався, що не знав про існування Кюрасао до жеребкування ЧС-2026

Опорний півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Александар Павлович зізнався, що не знав про країну Кюрасао перед жеребкуванням чемпіонату світу 2026-го року.

Його слова передає Bild.

"На момент жеребкування, мушу визнати, я не знав про цю країну. Але для них це, безумовно, велика подія, і ми з нетерпінням чекаємо на гру. Ми бачили деякі фрагменти їхніх матчів. Вони намагаються грати на контратаках і дуже глибоко сідають у захисті. Нам потрібно це враховувати. Я з нетерпінням чекаю початку, і ми всі в захваті".

Збірна Німеччини проведе свій перший поєдинок на цьогорічній світовій першості проти Кюрасао 14 червня о 20:00 (за київським часом). Далі на "бундестім" очікують протистояння з Кот-д'Івуаром (20 червня о 23:00) та Еквадором (25 червня о 23:00).

Нагадаємо, що півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Леннарт Карль пропустить чемпіонат світу-2026 через ушкодження.