Збірна Бразилії втратила захисника перед ЧС-2026: його замінив хавбек Аталанти

Національна збірна Бразилії напередодні чемпіонату світу 2026 року втратила через травму правого захисника італійської Роми Веслі Франсу, його у національній команді замінить хавбек Аталанти Едерсон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, 22-річний оборонець римського клубу отримав ушкодження протягом вечора 6 червня. Як відомо, бразилець розпочав поєдинок проти збірної Єгипту (2:1) у стартовому складі. Проте через травму був замінений уже на 17‑й хвилині.

Головний тренер "селесао" Карло Анчелотті у терміновому порядку вирішив довикликати на заміну центрального півзахисника "богині".

Зауважимо, що у сезоні-25/26 Веслі Франс провів на клубному рівні 39 матчів, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами. У футболці національної команди 22-річний бразилець зіграв у 8 поєдинках.

Водночас у кампанії-25/26 Едерсон відіграв у складі бергамського клубу 41 матч, додавши до свого активу 3 забиті м'ячі та 2 результативні передачі. У складі "селесао" 26-річний хавбек провів всього три гри, результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що свій перший матч на ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє 14 червня о 1:00 за київським часом проти Марокко. Також на груповому етапі у квартеті C "селесао" протистоятимуть Гаїті та Шотландія.