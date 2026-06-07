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Футболіст збірної Бразилії отримав травму в останньому матчі перед ЧС-2026

Денис Іваненко — 7 червня 2026, 09:35
Футболіст збірної Бразилії отримав травму в останньому матчі перед ЧС-2026
Веслі Франса
Getty Images

Правий захисник італійської Роми Веслі Франса отримав травму в останньому товариському матчі збірної Бразилії перед чемпіонатом світу‑2026.

Про це повідомляє O Globo.

22‑річний футболіст розпочав поєдинок проти збірної Єгипту (2:1) у стартовому складі. Проте через пошкодження він був замінений уже на 17‑й хвилині.

Наразі невідомо, чи пропустить гравець через травму майбутній Мундіаль. Він пройде медичне обстеження найближчим часом після того, як відчув біль у лівій паховій області.

На післяматчевій пресконференції головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті повідомив, що у Веслі є м'язова проблема. Проте настільки вона серйозна італієць не розповів.

"Медичний департамент дасть діагноз завтра після обстежень. У нього м'язова проблема, і ми мусимо дочекатися висновку", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що свій перший матч на ЧС-2026 збірна Бразилії зіграє 14 червня о 1:00 за київським часом проти Марокко. Також на груповому етапі у квартеті C "селесао" протистоятимуть Гаїті та Шотландія.

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