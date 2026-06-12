Збірна Нідерландів зняла божевільний фільм під ЧС-2026: астронавт Гравенберх, режисер Ван Дейк і метеорит

Напередодні старту ЧС-2026 медіакоманда OnsOranje презентувала семихвилинний короткометражний фільм під назвою Orange Fever ("Помаранчева лихоманка"), який уже називають одним із найкреативніших футбольних відео року.

Сюжет будується навколо американця, якого складно чимось здивувати.

Головний герой скептично ставиться до збірної Нідерландів та не розуміє, чому навколо команди стільки галасу. Своїми думками він ділиться з легендарним Віллемом ван Ханегемом — одним із символів знаменитого "тотального футболу" та віцечемпіоном світу 1974 року.

Розмова відбувається у колоритному американському барі Wesley — очевидній відсилці до легенди нідерландського футболу Веслі Снейдера.

Американець ставить незручне питання: якщо Нідерланди завжди серед фаворитів, подарували світу тотальний футбол і регулярно мають зірковий склад, то чому досі жодного разу не виграли чемпіонат світу? Далі починається справжнє божевілля.

У ролику Френкі де Йонг виступає в ролі сценариста та намагається прописати для Дензела Думфріса появу в класичному ковбойському капелюсі. Сам футболіст дивується такому рішенню, після чого Де Йонг із посмішкою просто викреслює сцену зі сценарію. Але на цьому фантазія авторів не закінчується.

Творці фільму обіграли популярну конспірологічну теорію про висадку людини на Місяць. У їхній версії режисером історичної події стає Вірджил ван Дейк, а роль астронавта виконує Раян Гравенберх.

Мемфіс Депай тим часом відповідає за музичний супровід цього дивакуватого всесвіту. Але найефектніший момент автори залишили на фінал.

У сюжеті на Землю падає метеорит, після чого все навколо раптово стає помаранчевим — кольором збірної Нідерландів. Саме тоді головний герой нарешті починає розуміти, що таке справжня "помаранчева лихоманка".

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 з футболу проходить з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Колумбії потрапив у гучний скандал напередодні старту турніру через відмову донці президента країни.