Тренер учасника ЧС-2026 підписав новий контракт зі збірною

Тренер національної збірної Австралії Тоні Попович продовжив контракт з командою напередодні перших виступів на чемпіонаті світу 2026-го року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Австралії.

Стара угода діяла до закінчення цьогорічного мундіалю, проте за обопільною згодою було вирішено продовжити співпрацю до 2027-го року. Отже, 52-річний австралійський фахівець поведе "соккерузів" на Кубок Азії-2027, який проходитиме з 7 січня по 5 лютого в Саудівській Аравії.

Тоні Попович очолив збірну у вересні 2024-го року. За цей час команда провела 18 матчів, у яких здобула 10 перемог, зіграла 4 нічиї та зазнала 4 поразок. "Соккерузи" під керівництвом Поповича подолали кваліфікацію на світову першість з другого місця у групі С, поступившись Японії на 4 очки.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату світу-2026 Австралія зіграє проти Туреччини (14 червня), США (19 червня) та Парагваю (26 червня).

Зауважимо, що у матчі-відкритті ЧС-2026 "ацтеки" переграли команду Південно-Африканської Республіки із рахунком 2:0. Авторами голів стали Кіньйонес та Хіменес.