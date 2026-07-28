Рекордсмену чемпіонатів світу забили фантастичний гол ударом із центру поля

Воротар збірної Кюрасао Елой Ром після видатного для себе ЧС-2026 знову опинився в центрі уваги, проте цього разу через неприємний момент – пропущений курйозний гол.

37-річному голкіперу в матчі другого за силою дивізіону США між Маямі та Тампа-Бей забили після удару із 50 метрів. Він вийшов далеко з воріт, чим скористався суперник, який закинув м'яч за комірець рекордсмену чемпіонатів світу.

A month ago, Eloy Room made 15 saves as Curacao held Ecuador to a 0-0 draw and earned a first World Cup point 🇨🇼



On Saturday, he conceded from the center circle as Miami FC fell to the Tampa Bay Rowdies. Football will always find a way to humble you 🙃pic.twitter.com/9tU3TmfaL2 — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 26, 2026

Зазначимо, що лише місяць тому Ром провів один із найкращих поєдинків у своїй кар'єрі. На мундіалі-2026 він став головним героєм збірної Кюрасао в поєдинку проти Еквадору, коли здійснив 15 сейвів, завдяки чому переписав історію футболу, ставши автором унікального досягнення.

Тоді Елой допоміг своїй національній команді утримати нічию (0:0), здобувши перше та поки єдине очко та мундіалях за весь час. Після гри воротар жартував, що за такий виступ заслуговує на статую на батьківщині.

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала автора найкращого гола ЧС-2026. Визнання отримав захисник збірної Кабо-Верде Сідні Лопес Кабрал за забитий м'яч у ворота Аргентини.