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Рекордсмену чемпіонатів світу забили фантастичний гол ударом із центру поля

Денис Іваненко — 28 липня 2026, 11:27
Рекордсмену чемпіонатів світу забили фантастичний гол ударом із центру поля
Елой Ром
Getty Images

Воротар збірної Кюрасао Елой Ром після видатного для себе ЧС-2026 знову опинився в центрі уваги, проте цього разу через неприємний момент – пропущений курйозний гол.

37-річному голкіперу в матчі другого за силою дивізіону США між Маямі та Тампа-Бей забили після удару із 50 метрів. Він вийшов далеко з воріт, чим скористався суперник, який закинув м'яч за комірець рекордсмену чемпіонатів світу.

Зазначимо, що лише місяць тому Ром провів один із найкращих поєдинків у своїй кар'єрі. На мундіалі-2026 він став головним героєм збірної Кюрасао в поєдинку проти Еквадору, коли здійснив 15 сейвів, завдяки чому переписав історію футболу, ставши автором унікального досягнення.

Тоді Елой допоміг своїй національній команді утримати нічию (0:0), здобувши перше та поки єдине очко та мундіалях за весь час. Після гри воротар жартував, що за такий виступ заслуговує на статую на батьківщині.

Раніше повідомлялося, що ФІФА назвала автора найкращого гола ЧС-2026. Визнання отримав захисник збірної Кабо-Верде Сідні Лопес Кабрал за забитий м'яч у ворота Аргентини.

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