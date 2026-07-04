За три тижні став світовою суперзіркою: 40-річний воротар-сенсація перевершив Куртуа і Ноєра за популярністю

Іноді один турнір може назавжди змінити життя футболіста. Саме це сталося з 40-річним голкіпером збірної Кабо-Верде Возіньєю, який ще кілька тижнів тому був майже невідомим за межами своєї країни, а тепер перетворився на одну з найбільших зірок чемпіонату світу-2026.

До старту мундіалю за воротарем в Instagram стежили близько 50 тисяч людей. Однак блискучі виступи проти збірних Іспанії, Уругваю та Аргентини зробили його справжнім відкриттям турніру. Один за одним Возінья демонстрував фантастичні сейви, змушуючи говорити про себе весь футбольний світ.

Особливо символічною для самого воротаря стала ще одна здійснена мрія. Він неодноразово говорив, що найбільше хотів, аби його мама побачила, як він грає на чемпіонаті світу. Це бажання стало реальністю, а сам турнір перетворився для голкіпера на історію, яку він пам'ятатиме все життя.

Втім, рекорди Возіньї обмежилися не лише футбольним полем. Усього за три тижні кількість його підписників у Instagram зросла з 50 тисяч до понад 18,6 мільйона. Таким чином він став найпопулярнішим діючим воротарем у соціальних мережах в історії, випередивши за кількістю аудиторії таких легенд сучасного футболу, як Тібо Куртуа та Мануель Ноєр.

Попереду серед воротарів залишається лише легендарний Ікер Касільяс, на сторінку якого підписані близько 20 мільйонів користувачів. Водночас серед голкіперів, які продовжують професійну кар'єру, саме Возінья тепер є беззаперечним лідером за популярністю.

Хоча збірна Кабо-Верде завершила свої виступи на чемпіонаті світу після драматичної поразки від Аргентини в 1/16 фіналу, сам Возінья залишає турнір справжнім переможцем.

Також варто зазначити, що 40-річний воротар став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".