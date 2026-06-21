У футболі є речі, які просто неможливо пояснити: тренер збірної Еквадору – про нічию з Кюрасао на ЧС-2026

Наставник збірної Еквадору Себастьян Беккасесе відреагував на нічию з Кюрасао (0:0) у матчі другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу.

Слова спеціаліста передає ESPN.

Тренер заявив, що його підопічні заслуговували на перемогу. Він взяв відповідальність на себе за результат і пообіцяв, що Еквадор боротиметься до останнього за вихід у плейоф.

"Команда в обох матчах заслужила значно більше, ніж отримала. У футболі є речі, які просто неможливо пояснити. Результат говорить сам за себе, тому все інше, що я скажу, може прозвучати як виправдання. Сьогодні нам потрібно було перемагати, але ми цього не зробили. Я знаю, що це важкий і болісний момент для еквадорського народу, і все, що я зараз скажу, мабуть, не матиме значення. Відповідальність за цю нічию повністю лежить на мені, а не на гравцях. Я розумію гнів уболівальників. Ми продовжимо працювати над реалізацією, ставати сильнішими, не сумніватися та вірити у те, що ми робимо, навіть якщо результату немає. У нас залишається один шанс, одне життя, і ми будемо боротися до самого кінця", – сказав Беккасесе.

Зазначимо, що збірна Еквадору завдала 27 ударів по воротах Кюрасао. Зокрема, 15 були у площину, з якими впорався голкіпер "синьої хвилі".

Завдяки цьому Елой Ром встановив рекорд чемпіонатів світу. Він зробив найбільше сейвів у матчах Мундіалів в історії, що не завершувались екстра-таймами.