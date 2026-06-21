Мені потрібна статуя: воротар збірної Кюрасао – про свій історичний рекорд на Мундіалях

Елой Ром поділився емоціями після матчу другого туру чемпіонату світу-2026 між збірними Еквадору та Кюрасао (0:0),

Його слова передає BBC.

Голкіпер "синьої хвилі" в ньому побив історичний рекорд за кількістю сейвів в основний час на Мундіалях. Він був дуже щасливий і заявив, що тепер йому потрібна статуя на Батьківщині.

"Я пишаюся цим. Для мене, як для воротаря, це майже ідеальний матч. Я також дуже пишаюся командою, бо ми зробили це всією командою. Я роблю сейви, але ми думали як команда, включаючи гравців, які виходили на заміну. Але так, думаю, мені потрібна статуя на Кюрасао", – сказав Ром.

Зазначимо, що в матчі проти Еквадору 37-річний Ром зробив 15 сейвів. Він допоміг команді здобути своє перше очко в історії на чемпіонатах світу.

Прогнозовано саме його визнали найкращим гравцем поєдинку. В останньому турі Кюрасао гратиме проти Кот-д'Івуару – 25 червня о 23:00 за київським часом.