Король Нідерландів станцював із гравцями Кюрасао після історичного результату на ЧС-2026

Збірна Кюрасао продовжує писати одну з найромантичніших історій чемпіонату світу-2026. Після історичної нічиєї з Еквадором (0:0) святкування в таборі дебютантів мундіалю вийшло настільки емоційним, що до нього приєдналися навіть члени королівської родини Нідерландів.

Кюрасао здобуло своє перше очко в історії виступів на чемпіонатах світу, а в роздягальні команди розпочалося справжнє свято. Особливими гостями стали король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима, які прийшли особисто привітати футболістів із досягненням.

Втім, офіційними привітаннями справа не обмежилася. На відео, яке швидко стало вірусним у соцмережах, видно, як король та королева разом із гравцями танцюють під запальну музику, святкуючи історичний результат маленької острівної країни.

Для Кюрасао ця ніч стала по-справжньому особливою. У стартовому матчі команда пережила болісний розгром від Німеччини з рахунком 1:7, через що багато хто вже списав дебютантів із рахунків. Однак у другому турі футболісти зуміли здивувати весь світ, відібравши очки в Еквадору та записавши до історії перший набраний бал на чемпіонатах світу.

Це досягнення виглядає ще більш вражаючим, якщо врахувати масштаби країни. Кюрасао – острів у Карибському морі з населенням близько 158 тисяч осіб, який входить до складу Королівства Нідерландів. Саме тому Віллем-Олександр офіційно є главою держави й для жителів острова.

Нагадаємо, головним героєм зустрічі проти Еквадору став воротар Елой Ром. Він здійснив 15 сейвів, побивши абсолютний рекорд Мундіалів у матчах без екстра-таймів.

Врешті-решт саме голкіпер Маямі був визнаний найкращим гравцем поєдинку. Він допоміг своїй команді здобути перше очко в історії на чемпіонатах світу.