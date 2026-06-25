Елой Ром – "чорна пантера" ЧС-2026: рекордсмен, ікона моди та фанат Мессі

Збірна Кюрасао приїхала на свій дебютний чемпіонат світу у статусі одного з аутсайдерів турніру. Однак її голкіпер Елой Ром своєю грою вже запевнив, що команда пробилася на ЧС-2026 не просто, аби відбувати номер, а закарбуватися у пам'яті уболівальників.

Поки експерти пророкували його команді швидкий провал, Ром власноруч переписав сценарій Мундіалю, перетворившись із "лузера" на одного з гравців-відкриттів змагань.

Мандрував між Нідерландами та США: що відомо про кар'єру Рома

Свої перші кроки у футболі Ром робив в академіях клубів СКЕ, НЕК та Уніон, після чого у 2002-му потрапив до структури Вітесса, де із юнацьких команд доріс до рівня основи.

У сезоні-2012/14 Елой пограв в оренді за інший нідерландський клуб Гоу Ехед Іглз (22 матчі). А влітку 2017-го остаточно покинув Вітесс, за який провів майже 200 ігор – 275 пропущених голів та 44 "сухі" поєдинки у 189 зустрічах (найбільше за один клуб у його кар'єрі).

Наступним етапом у його футбольному житті був ПСВ. У футболці "селян" відіграв два роки та 2019-му переїхав грати за океан. Голкіпер підписав контракт із американським Коламбусом.

Після чотирьох років у США доля знову повернула Елоя у нідерландський Віттес. Однак вже влітку 2024-го опинився без команди. Трохи більше двох місяців воротар був безробітним, а 1 жовтня 2024 року приміряв футболку Серкля із Брюгге, але заграти за бельгійський клуб не зумів, взявши участь лише у двох іграх (1 пропущений гол та одна "суха" зустріч).

1 липня 2025-го Ром перестав бути гравцем Серкля, а у січні 2026-го опинився знову за океаном. На цей раз голкіпер збірної Кюрасао перебрався до американського Маямі (11 матчів).

Його чинний контракт із Маямі розрахований до кінця листопада 2026-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 150 тисяч євро.

За свою клубну кар'єру завоював п'ять титулів. Перший із яких був у сезоні-2016/17, коли Ром у складі Віттеса став володарем Кубку Нідерландів. У наступному сезоні привів ПСВ до внутрішнього трофея, а інші три титули були здобуті за океаном (із Коламбус Крю).

До 20 років грав за збірну Нідерландів

Елой, як і більшість гравців "Блакитної хвилі", народився у Нідерландах, а громадянство Кюрасао отримав завдяки корінню свого батька.

Його життя змінилося після одного телефонного дзвінка у 2015-му, коли йому зателефонував тодішній головний тренер збірної Кюрасао Патрік Клюйверт. Вже колишній наставник національної команди переконав Рома виступати за країну, звідки тяглося коріння його батька.

"У нас глибокий зв'язок з островом, тому я дуже радий зробити щось корисне для людей і зробити Кюрасао відомим", – говорив Ром.

До цього Елой встиг дебютувати за команду Нідерландів U-20.

Натомість свій перший матч за нову збірну Ром провів 11 червня 2015-го. Дебют голкіпера за Кюрасао припав на кваліфікацію КОНКАКАФ проти Куби. Елой залишив свої володіння "на замку", а фінальний свисток зафіксував нульову мирову.

Відтоді голкіпер провів за карибську команду 72 поєдинки (із них 28 ігор на нуль), у яких пропустив 78 м'ячів.

Чому Ром асоціюється із "Чорною пантерою"?

В уболівальницькому колі Елой Ром відомий як "Чорна пантера". Таке прізвисько до воротаря Кюрасао прив'язалося завдяки його стилю на футбольному полі. Він має гарну реакцію, стрибучість та пластичність.

В одному зі своїх коментарів футболіст зізнавався, що багато грає у падел, який допомагає йому покращити рефлекси та кардіо.

Окрім цього, на його руці набитий напис "La Pantera Negra", що перекладається як "Чорна пантера". Цей факт остаточно закріпив за ним прізвисько серед фанів.

Татуювання "Чорна пантера" на руці голкіпера збірної Кюрасао Скриншот із відео

Встановив рекорд ЧС, але не дістався до критика своєї збірної

Поєдинок другого туру ЧС-2026 Еквадор – Кюрасао, який закінчився нульовою мировою, став історичним для Елоя Рома.

Голкіпер представника Карибського басейну встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю сейвів в основний час.

37-річний голкіпер у матчі з Еквадором відбив одразу 15 ударів у площину. Раніше ніхто не мав у своєму активі такої кількості сейвів за поєдинок без овертаймів.

Елой Ром на ЧС-2026 Getty Images

У трійку також входять перуанець Рамон Кірога (ЧС-1978) і мексиканець Гільєрмо Очоа (ЧС-2018). Вони до цього утримували пальму першості із 13 порятунками.

Абсолютним рекордсменом залишається Тім Говард. Легендарний американський голкіпер зробив 16 сейвів у матчі проти Бельгії в 1/8 фіналу ЧС-2014, проте доля того протистояння вирішувалася у двох додаткових таймах.

"Трохи прикро, що мені не вдалося побити рекорд Тіма Ховарда. Ні, але, звісно, я бачив той матч – здається, Ховард грав проти Бельгії (у 1/8 фіналу ЧС-2014). Тож, гадаю, він вдома нервував, дивлячись на гру. Я чув, що це був ще один рекорд, встановлений дуже давно. Тож так, я пишаюся цим. Для мене, як для воротаря, це майже ідеальний матч. Я також дуже пишаюся командою, бо, повторюю, ми зробили це всією командою", – говорив Елой після матчу.

Цікаво, що раніше дружина Рома висловилася щодо Тіма Говарда, який до початку ЧС-2026 скептично оцінював перспективи Кюрасао на поточному Мундіалі. В одній із публікацій кохана воротаря зазначила, що у них є давній конфлікт із Говардом через його погані відгуки про Кюрасао. Тому у Елоя є додаткова мотивація побити рекорд Тіма.

Відзначимо, що завдяки зусиллям Елоя Кюрасао здобуло свій перший бал в історії ЧС, адже у першому турі ця карибська збірна була знищена Німеччиною (1:7).

Присвятив свій перформанс на ЧС-2026 покійному другу

Після поєдинку проти Еквадору Елой розгорнув білу футболку, на якій було фото Жаіржіньо Пітера. Це колишній голкіпер збірної Кюрасао, який трагічно пішов із життя через зупинку серця у 2019-му.

Ром присвятив свою історичну феєрію покійному другу.

Не повторив долю Возіньї

Чимало розмов було навколо популярності Елоя після такого історичного поєдинку. Багато уболівальників запевняли, що цей виступ збільшить аудиторію голкіпера збірної Кюрасао в інстаграмі.

Однак повторити шалений успіх воротаря із Кабо-Верде не вдалося. Так, приріст його підписників в інстаграмі збільшився із 30 тисяч до 1,1 мільйона, але, аж ніяк, не до майже 16 мільйонів читачів, як це сталося у Возіньї.

Інстаграм Елой Рома Скриншот

До поточного Мундіалю Рому було ще дуже далеко до впізнаваності своєї дружини. Обраницею Елоя є сербська блогерка та авторка у ютубі Зорана, з якою він одружився у лютому 2026-го. За її віртуальним життям в інстаграмі стежать понад 793 тисячі користувачів цієї соцмережі. Однак після топового бенефісу на ЧС йому вдалося перевершити популярністю своєї коханої.

Відзначимо, що виступ Рома позитивно вплинув на його дружину, до якої була привернута додаткова увага, а також її сторінка в інстаграмі поповнилася декількома тисячами нових підписників.

Цікаво, що у 2023 році голкіпер збірної Кюрасао став переможцем премії Fashion Player Awards завдяки своїй любові до моди та колекціонуванню кросівок.

Надихається Ліонелем Мессі

29 березня 2023 року є особливо пам'ятною датою для голкіпера Кюрасао. У цей день його збірна зіграла товариську гру проти Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі.

Хоч Елой пропустив аж сім голів, але точно не залишився засмученим після фінального свистка. Йому вдалося обмінятися футболками із головною зіркою Аргентини, який оформив у його володіння хеттрик.

"Мрії стають реальністю", – написав Ром.

Коли наступний матч Кюрасао на ЧС-2026?

25 червня команда Діка Адвоката зіграє заключний матч групового етапу поточного Мундіалю. О 23:00 (за київським часом) Кюрасао зустрінеться з Кот-д'Івуаром.

Обидві збірні претендують на вихід до плейоф турніру. Напередодні очної дуелі Кот-д'Івуар із 3 очками йде другим у квартеті Е, тоді як у Кюрасао лише 1 пункт та остання четверта позиція.

Відзначимо, що групу очолює Німеччина, яка вже гарантувала собі вихід у наступний раунд, а Еквадор із 1 очком йде третім.