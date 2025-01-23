Зінченко став одним з найкращих захисників матчу Арсенал – Динамо Загреб

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко допоміг "канонірам" розгромити Динамо Загреб (3:0) у 7 турі основного етапу Ліги чемпіонів, ставши одним з найкращих гравців лінії оборони серед обох команд.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець провів на полі 74 хвилини, зробив одне відбирання, одне перехоплення, виграв дві верхові дуелі, а також виконав один ключовий пас, 3 кроси (2 успішних) та одну дальню передачу.

За свій виступ Зінченко отримав 7,3 бала, що є другим найвищим показником серед захисників обох команд. Оцінку вище заробив лише бразильський центрбек "канонірів" Габріель – 7,6.

Загалом найкращим гравцем поєдинку було визнано хавбека Арсенала Мартіна Едегора, який забив гол та зробив 5 ключових передач для своїх партнерів.

Зазначимо, що Олександр Зінченко вперше з 4 грудня (Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0) розпочав гру в основі "канонірів". У поточному сезоні на його рахунку 13 матчів, без результативних дій.

Нагадаємо, що окрім Арсенала свій матч 7 туру ЛЧ провів і донецький Шахтар, який здобув впевнену перемогу над Брестом з рахунком 2:0 та зберіг теоретичні шанси на вихід у плейоф турніру.