Шахтар зберігає математичні шанси на плейоф, але цього замало: турнірна таблиця Ліги чемпіонів

У середу, 22 січня, у межах другого ігрового дня сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів відбулися дев'ять матчів.

За результатами цих ігор визначилося положення команд, яким залишилося провести по одному матчу. І для більшості колективів ці поєдинки стануть вирішальними.

Однією з таких команд є Шахтар, який здобув перемогу над Брестом (2:0). Підопічні Маріно Пушича, які посідають 27 місце, трохи покращили свої шанси на вихід до плейоф.

Але для того, щоб потрапити до числа 24 кращих команд, "гірникам" треба обіграти в останньому турі дортмундську Боруссію, а також мати кращу різницю забитих та пропущених, ніж у конкуренців.

Наразі Шахтар має 7 очок та різницю голів -6. У разі перемоги над "джмелями", українці матимуть 10 очок. Стільки ж вже мають Штутгарт (-1), Спортинг (+1), ПСЖ (+2) та Бенфіка (+2).

До того ж, на місце у топ-24 також претендують Манчестер Сіті (8 очок, різниця голів +2) та Динамо Загреб (8, -8)

Турнірна таблиця основного етапу Ліги чемпіонів (після 7 турів)

Нагадаємо, що УЄФА визнав Георгія Судаков найкращим гравцем матчу між Шахтарем та Брестом.

Також "помаранчево-чорні" оголосили про продаж Данила Сікана, який перейшов у Трабзонспор.