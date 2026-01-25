Українська правда
ЗМІ розкрили нові деталі потенційного трансферу Зінченка в Аякс

Софія Кулай — 25 січня 2026, 12:45
Універсальний футболіст збірної України Олександр Зінченко став ще на крок ближчим до переходу у нідерландський Аякс.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, амстердамський клуб продовжить медичне обстеження 29-річного лівого захисника. Зазначається, що мова йде про укладення співпраці на 6 місяців.

Вже влітку 2026-го сторони будуть обговорювати довгострокову угоду з лідером української збірної. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що перемовини із лондонським Арсеналом веде безпосередньо технічний директор Аякса Йорді Кройф. Також була інформація, що Зінченко може перебратись до Амстердаму повноцінним гравцем.

Відзначимо, що Олександр має орендну угоду із Ноттінгем Форест до кінця поточного сезону-2025/26. За "лісників" українець провів 10 ігор. Контракт лівого захисника із Арсеналом спливає теж влітку 2026-го.

Візьме на себе роль лідера: ексгравець збірної України оцінив потенційний трансфер Зінченка в Аякс
