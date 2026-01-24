Українська правда
Микола Літвінов — 24 січня 2026, 00:36
Кройф особисто веде переговори з Артетою з приводу трансферу Зінченка – ЗМІ
Технічний директор амстердамського Аякса Йорді Кройф проводить переговори з головним тренером Арсенала Мікелем Артетою, намагаючись здійснити трансфер Олександра Зінченка.

Про це кореспондент Майк Вервей повідомляє в подкасті Kick-off на De Telegraaf.

"Я так розумію, що зараз він також веде переговори з Арсеналом Артетою, щоб все-таки просунути угоду із Зінченком у правильному напрямку, бо поки що це не виходить".

Раніше стало відомо, що "божі сини" збираються оформити повноцінний трансфер українського захисника. 

З вересня 2025 року Зінченко на правах оренди виступав за Ноттінгем Форест. Лівий захисник відіграв 10 поєдинків, але не вразив нового головного тренера "лісників" Шона Дайча. Ба більше, українця навіть виключили із заявки на Лігу Європи.

Тепер Арсенал повинен ухвалити остаточне рішення, адже 30 червня 2026 року в Олександра завершується контракт з "канонірами".

Нагадаємо, що 20 січня українець повинен був пройти медичний огляд в Амстердамі. Проте він був відкладений.

