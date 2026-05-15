Тренер іспанського клубу з найбільшим "українським десантом" узгодив контракт з Аяксом

Головний тренер Жирони Мічел Санчес перебуває за крок до того, щоб стати наставником Аякса.

Про це повідомив інсайдер Маттео Моретто.

За його інформацією, нідерландський клуб уже узгодив прихід 50‑річного іспанського фахівця. Сторонам залишилося лише підписати контракт.

Чинний контракт Мічела Санчеса із Жироною розрахований до червня 2026-го, тож нідерландський клуб очікує завершення чемпіонату Ла Ліги.

Раніше повідомлялось, що Жирона вже розглядає потенційну йому заміну та має кандидата з Ліги 1 на цю посаду.

Як відомо, за каталонський клуб виступає низка українських гравців, зокрема, вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат, а також голкіпер Владислав Крапивцов.