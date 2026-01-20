Українська правда
Зінченко може стати повноцінним гравцем Аякса – ЗМІ

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 13:56
Олександр Зінченко
Instagram Олександра Зінченка

Нідерландський Аякс збирається оформити повноцінний трансфер захисника Арсенала Олександра Зінченка, який на правах оренди виступає за Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє кореспондент видання De Telegraaf Майк Вервей.

20 січня українець повинен був пройти медичний огляд в Амстердамі. Проте він був відкладений.

Повідомляється, що нідерландський клуб ініціював перемовини щодо повноцінного трансферу 29-річного захисника. Цікаво, що раніше Аякс збирався взяти Зінченка в оренду до кінця сезону.

Тепер Арсенал повинен ухвалити остаточне рішення, адже 30 червня 2026 року в Олександра завершується контракт з "канонірами".

Зазначимо, що з вересня 2025 року Зінченко на правах оренди виступав за Ноттінгем Форест. Лівий захисник відіграв 10 поєдинків, але не вразив нового головного тренера "лісників" Шона Дайча. Ба більше, українця навіть виключили із заявки на Лігу Європи.

