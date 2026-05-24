Утрехт зі Степановим програв Аяксу матч за місце в Лізі конференцій

Амстердамський Аякс пробився в Лігу конференцій на сезон-2026/27. У фіналі плейоф за місце в третьому за престижністю єврокубку вони в драматичному поєдинку обіграли Утрехт Артема Степанова.

В основний час команди голів не забивали, в овертаймі Аяксу таки вдалося втілити свою перевагу в забитий гол, проте амстердамці втримати переможний рахунок не зуміли. Доля путівки в Лігу конференцій вирішувалася в серії пенальті, головним героєм якої став воротар Аякса Мартен Пас.

Степанов вийшов у основі Аякса на матч і провів на полі 60 хвилин, після чого був замінений.

Ередивізі, плейоф за місце в Лізі конференцій

Фінал, 24 травня

Аякс – Утрехт – 1:1, по пенальті – 4:3

Голи: 1:0 – 96 Классен, 1:1 – 106 Зехіл

Раніше у півфіналі плейоф за місце в Лізі конференцій Утрехт обіграв Херенвен 3:2, Степанов к тому матчі відкрив рахунок.