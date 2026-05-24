Утрехт зі Степановим програв Аяксу матч за місце в Лізі конференцій
Амстердамський Аякс пробився в Лігу конференцій на сезон-2026/27. У фіналі плейоф за місце в третьому за престижністю єврокубку вони в драматичному поєдинку обіграли Утрехт Артема Степанова.
В основний час команди голів не забивали, в овертаймі Аяксу таки вдалося втілити свою перевагу в забитий гол, проте амстердамці втримати переможний рахунок не зуміли. Доля путівки в Лігу конференцій вирішувалася в серії пенальті, головним героєм якої став воротар Аякса Мартен Пас.
Степанов вийшов у основі Аякса на матч і провів на полі 60 хвилин, після чого був замінений.
Ередивізі, плейоф за місце в Лізі конференцій
Фінал, 24 травня
Аякс – Утрехт – 1:1, по пенальті – 4:3
Голи: 1:0 – 96 Классен, 1:1 – 106 Зехіл
Раніше у півфіналі плейоф за місце в Лізі конференцій Утрехт обіграв Херенвен 3:2, Степанов к тому матчі відкрив рахунок.