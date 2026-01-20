Українська правда
Візьме на себе роль лідера: ексгравець збірної України оцінив потенційний трансфер Зінченка в Аякс

Софія Кулай — 20 січня 2026, 09:20
Олександр Зінченко
Getty Images

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко відреагував на ймовірний трансфер Олександра Зінченка у нідерландський Аякс.

Своєю реакцією він поділився у коментарі Tribuna.

Експівзахисник пригадав, що в Аякса є чудова власна академія, яка виховує багато гравців найвищого рівня. Однак Левченко вважає, що цим молодим талантам потрібні досвідчені одноклубники такі, як Душан Тадич чи Джордан Гендерсон. Ці два гравці раніше виступали за "божих синів". Євген припустив, що Зінченко у новому для себе клубі міг би спокійно взяти роль лідера команди.

"Якщо Зінченко прийде, то мені здається, що це було б дуже круто, якби він взяв роль лідера. Тому що це дуже важливо для цієї команди з багатьма дуже талановитими гравцями. Бо з цієї команди треба зробити колектив. Мені здається, для Зіни лежить таке велике завдання, щоб це зробити", – сказав Левченко.

Нагадаємо, що 19 січня з'явилась інформація, що Зінченко незабаром прилетить в Амстердам, де на нього чекатиме медичне обстеження перед підписанням контракту.

Натомість інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що клуби вже домовились про піврічну оренду 29-річного українського лівого захисника, який може також зіграти у центрі поля.

До слова, Зінченко має орендну угоду із англійським Ноттінгем Форест до кінця червня 2026 року. У поточному сезоні-2025/26 Олександр взяв участь у 10-ти матчах "лісників", у яких не запам'ятався результативними діями.

