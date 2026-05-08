Тренер гравців збірної України може очолити Аякс

Аякс визначився з пріоритетною кандидатурою на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Авторитетний інсайдер заявив, що попри чутки про Арне Слота, не він є першою опцією. Амстердамський гранд наполягає на призначенні Мічела.

Саме чинний тренер Жирони є головним претендентом. Аякс сподівається домовитись про початок співпраці перед початком наступного сезону.

Загалом амстердамці мають список із трьох кандидатів на випадок невдалих перемовин. Хто ще входить до шорт-листа наразі невідомо.

Раніше повідомлялось, що Мічел може залишити каталонців, яких очолює з 2021 року. Жирона вже розглядає потенційну йому заміну та має кандидата з Ліги 1 на цю посаду.